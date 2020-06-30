Опергруппа обновила данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.00 вторника, 30 июня, в регионе зарегистрировано 5237 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2738 (+19), Касимов – 137 (+1), Сасово – 77 (+1), Скопин – 118, Рыбное – 149, Михайлов – 63, Ряжск – 142 (+3), Спасск – 29, Шацк – 31 (+1), Клепики – 22, Кораблино – 17, Новомичуринск – 128.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 29;
Ермишинский район – 17 (+5);
Захаровский район – 35 (+2);
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 66;
Клепиковский район – 102;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 87;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 40;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 84;
Ряжский район – 19 (+1);
Рязанский район – 246;
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 101;
Спасский район – 74;
Старожиловский район – 21;
Ухоловский район – 7;
Чучковский район – 21;
Шацкий район – 34;
Шиловский район – 108 (+3).
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