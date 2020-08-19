Обновлены данные о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 19 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 855 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3527, Касимов – 177, Сасово – 162, Скопин – 156, Рыбное – 178, Михайлов – 79, Ряжск – 201, Спасск – 34, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 142.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 51;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 5;
Касимовский район – 114;
Клепиковский район – 123;
Кораблинский район – 28;
Милославский район – 35;
Михайловский район – 108;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 48;
Путятинский район – 9;
Рыбновский район – 105;
Ряжский район – 36;
Рязанский район – 314;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 56;
Сасовский район – 45;
Скопинский район – 118;
Спасский район – 93;
Старожиловский район – 35;
Ухоловский район – 10;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 46;
Шиловский район – 133.