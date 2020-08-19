Обновлены данные о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 19 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 855 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

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Рязань – 3527, Касимов – 177, Сасово – 162, Скопин – 156, Рыбное – 178, Михайлов – 79, Ряжск – 201, Спасск – 34, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 142.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 51;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 114;

Клепиковский район – 123;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 35;

Михайловский район – 108;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 48;

Путятинский район – 9;

Рыбновский район – 105;

Ряжский район – 36;

Рязанский район – 314;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 56;

Сасовский район – 45;

Скопинский район – 118;

Спасский район – 93;

Старожиловский район – 35;

Ухоловский район – 10;

Чучковский район – 30;

Шацкий район – 46;

Шиловский район – 133.