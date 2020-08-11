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Новости РязаниОбщество

Обновлены данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 11 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 625 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3397 (+16), Касимов – 173, Сасово – 152 (+3), Скопин – 145, Рыбное – 174, Михайлов – 79, Ряжск – 197 (+2), Спасск – 34, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 43, Новомичуринск – 139.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 51;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 111;

Клепиковский район – 122;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 30;

Михайловский район – 107 (+1);

Пителинский район – 7 (+1);

Пронский район – 47;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 96;

Ряжский район – 34;

Рязанский район – 300;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 56;

Сасовский район – 44 (+1);

Скопинский район – 118;

Спасский район – 89;

Старожиловский район – 35;

Ухоловский район – 10;

Чучковский район – 30;

Шацкий район – 43;

Шиловский район – 132.

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