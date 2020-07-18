Обновлены данные о заболевших COVID-19 в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области поделилась свежими данными о количестве заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 12.00 18 июля в регионе зарегистрировано 5921 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3026, Касимов – 164, Скопин – 135, Сасово – 106, Рыбное – 161, Михайлов – 73, Ряжск – 169, Спасск – 31, Шацк – 34, Спас-Клепики – 26, Новомичуринск – 134, Кораблино – 39.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 44;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 37;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 92;

Клепиковский район – 110

Кораблинский район – 27;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 96;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 42;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 86;

Ряжский район – 30;

Рязанский район – 271;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 49;

Сасовский район – 32;

Скопинский район – 110;

Спасский район – 85;

Старожиловский район – 27;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 28;

Шацкий район – 37;

Шиловский район – 124.