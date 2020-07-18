Обновлены данные о заболевших COVID-19 в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области поделилась свежими данными о количестве заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12.00 18 июля в регионе зарегистрировано 5921 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3026, Касимов – 164, Скопин – 135, Сасово – 106, Рыбное – 161, Михайлов – 73, Ряжск – 169, Спасск – 31, Шацк – 34, Спас-Клепики – 26, Новомичуринск – 134, Кораблино – 39.
Заболеваемость по районам следующая:
- Александро-Невский район – 44;
- Ермишинский район – 25;
- Захаровский район – 37;
- Кадомский район – 2;
- Касимовский район – 92;
- Клепиковский район – 110
- Кораблинский район – 27;
- Милославский район – 27;
- Михайловский район – 96;
- Пителинский район – 6;
- Пронский район – 42;
- Путятинский район – 6;
- Рыбновский район – 86;
- Ряжский район – 30;
- Рязанский район – 271;
- Сапожковский район – 12;
- Сараевский район – 49;
- Сасовский район – 32;
- Скопинский район – 110;
- Спасский район – 85;
- Старожиловский район – 27;
- Ухоловский район – 9;
- Чучковский район – 28;
- Шацкий район – 37;
- Шиловский район – 124.
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