Обновлены данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 12 часов пятницы, 10 июля, в регионе зарегистрирован 5 тыс 621 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 2899 (+16), Касимов – 152 (+1), Сасово – 92, Скопин – 131 (+1), Рыбное – 158, Михайлов – 68, Ряжск – 159 (+1), Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 23, Новомичуринск – 129.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 39 (+1);

Ермишинский район – 24;

Захаровский район – 36;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 84;

Клепиковский район – 104;

Кораблинский район – 20;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 94 (+2);

Пителинский район – 6;

Пронский район – 41;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 86 (+1);

Ряжский район – 26;

Рязанский район – 262 (+3);

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 48;

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 106;

Спасский район – 78 (+2);

Старожиловский район – 24 (+1);

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 25;

Шацкий район – 37;

Шиловский район – 114 (+2).