Обновлены данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12 часов пятницы, 10 июля, в регионе зарегистрирован 5 тыс 621 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2899 (+16), Касимов – 152 (+1), Сасово – 92, Скопин – 131 (+1), Рыбное – 158, Михайлов – 68, Ряжск – 159 (+1), Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 23, Новомичуринск – 129.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 39 (+1);
Ермишинский район – 24;
Захаровский район – 36;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 84;
Клепиковский район – 104;
Кораблинский район – 20;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 94 (+2);
Пителинский район – 6;
Пронский район – 41;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 86 (+1);
Ряжский район – 26;
Рязанский район – 262 (+3);
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 48;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 106;
Спасский район – 78 (+2);
Старожиловский район – 24 (+1);
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 25;
Шацкий район – 37;
Шиловский район – 114 (+2).
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