Обновлены данные о возрасте заразившихся COVID-19 рязанцев

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.

На 11 часов четверга, 2 июля, в в Рязани и области выявлено 5277 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 38 являются условно подтверждёнными. Больше всего заболевших COVID-19 в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2088 человек.

Число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось и на данный момент составляет 487. В возрасте от 18 до 45 лет болеют 1726 человек, в возрасте от от 65 до 80 лет – 787 человек, старше 80 лет – 189 человек.