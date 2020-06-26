Обновлены данные о возрасте заболевших COVID-19 в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев.

На 11 часов пятницы, 26 июня, в Рязани и области выявлено 5027 случаев заражения COVID-19, ещё 42 являются условно подтвержденными.

Возраст большинства заражённых – от 46 до 64 лет. На эту возрастную группу приходится 1978 случаев заболевания. Коронавирус выявлен у 473 детей, у 1658 человек в возрасте от 18 до 45 лет, а также у 739 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Старше 80 лет 179 заражённых коронавирусом.