Обновлены данные о распространении COVID-19 по Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 17 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 798 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 3497, Касимов – 176, Сасово – 161, Скопин – 153, Рыбное – 177, Михайлов – 79, Ряжск – 198, Спасск – 34, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 141.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 51;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 5;
Касимовский район – 112;
Клепиковский район – 123;
Кораблинский район – 28;
Милославский район – 33;
Михайловский район – 108;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 48;
Путятинский район – 8;
Рыбновский район – 102;
Ряжский район – 35;
Рязанский район – 310;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 56;
Сасовский район – 45;
Скопинский район – 118;
Спасский район – 93;
Старожиловский район – 35;
Ухоловский район – 10;
Чучковский район – 30;
Шацкий район – 45;
Шиловский район – 133.