Обновлены данные о распространении COVID-19 по Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 17 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 798 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

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Рязань – 3497, Касимов – 176, Сасово – 161, Скопин – 153, Рыбное – 177, Михайлов – 79, Ряжск – 198, Спасск – 34, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 141.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 51;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 112;

Клепиковский район – 123;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 33;

Михайловский район – 108;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 48;

Путятинский район – 8;

Рыбновский район – 102;

Ряжский район – 35;

Рязанский район – 310;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 56;

Сасовский район – 45;

Скопинский район – 118;

Спасский район – 93;

Старожиловский район – 35;

Ухоловский район – 10;

Чучковский район – 30;

Шацкий район – 45;

Шиловский район – 133.