Понедельник, 17 августа, 2020
22.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Обновлены данные о распространении COVID-19 по Рязанской области

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 17 августа в регионе зарегистрирован 6 тыс 798 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Реклама

Рязань – 3497, Касимов – 176, Сасово – 161, Скопин – 153, Рыбное – 177, Михайлов – 79, Ряжск – 198, Спасск – 34, Шацк – 36, Клепики – 29, Кораблино – 48, Новомичуринск – 141.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 51;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 112;

Клепиковский район – 123;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 33;

Михайловский район – 108;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 48;

Путятинский район – 8;

Рыбновский район – 102;

Ряжский район – 35;

Рязанский район – 310;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 56;

Сасовский район – 45;

Скопинский район – 118;

Спасский район – 93;

Старожиловский район – 35;

Ухоловский район – 10;

Чучковский район – 30;

Шацкий район – 45;

Шиловский район – 133.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВо вторник в Рязанской области потеплеет до +25°С
Следующая статьяНиколай Любимов и полпред президента обсудили ситуацию с коронавирусом в Рязанской области

НОВОСТИ РЯЗАНИ

По Рязани ездила маршрутка с открытой дверью

Новости Рязани
По Рязани проехала маршрутка с открытой задней дверью. На это в социальной сети ВКонтакте пожаловался пользователь Anton Klinskiy. По...
Узнать больше

Николай Любимов и полпред президента обсудили ситуацию с коронавирусом в Рязанской области

Власть
Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым ситуацию с коронавирусом. Их встреча состоялась в...
Узнать больше

Обновлены данные о распространении COVID-19 по Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. По состоянию на 11.30 17...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Во вторник в Рязанской области потеплеет до +25°С

Новости Рязани
Вторник в Рязанской области ожидается сухой и тёплый. Прогноз погоды на 18 августа на своём сайте опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

Чемпион 2-го этапа рыбатлона финишировал с крючком в пальце

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец прошел 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону. Нежаркая погода без дождя и...
Узнать больше

В Рязани завершается строительство новой школы на 1100 мест

Администрация
Новое учебное заведение должно будет принять учеников уже 1 сентября. Сейчас в здании завершаются отделочные работы.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать живую рыбу в магазине

Акценты
Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не...
Узнать больше

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+