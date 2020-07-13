Обновлена информация о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12 часов 13 июля в регионе зарегистрирован 5 тыс 731 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2944 (+10), Касимов – 154 (+1), Сасово – 96 (+3), Скопин – 131, Рыбное – 158, Михайлов – 69 (+1), Ряжск – 160 (+1), Спасск – 31, Шацк – 33 (+2), Клепики – 25 (+3), Кораблино – 34 (+1), Новомичуринск – 129.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 39;
Ермишинский район – 25 (+1);
Захаровский район – 36;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 88 (+2);
Клепиковский район – 107 (+3);
Кораблинский район – 25;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 95 (+1);
Пителинский район – 6;
Пронский район – 42 (+1);
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 86;
Ряжский район – 27 (+1);
Рязанский район – 265;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 49 (+1);
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 107;
Спасский район – 83;
Старожиловский район – 26 (+1);
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 26 (+1);
Шацкий район – 37;
Шиловский район – 116 (+1).
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