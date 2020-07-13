Обновлена информация о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 12 часов 13 июля в регионе зарегистрирован 5 тыс 731 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 2944 (+10), Касимов – 154 (+1), Сасово – 96 (+3), Скопин – 131, Рыбное – 158, Михайлов – 69 (+1), Ряжск – 160 (+1), Спасск – 31, Шацк – 33 (+2), Клепики – 25 (+3), Кораблино – 34 (+1), Новомичуринск – 129.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 39;

Ермишинский район – 25 (+1);

Захаровский район – 36;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 88 (+2);

Клепиковский район – 107 (+3);

Кораблинский район – 25;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 95 (+1);

Пителинский район – 6;

Пронский район – 42 (+1);

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 86;

Ряжский район – 27 (+1);

Рязанский район – 265;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 49 (+1);

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 107;

Спасский район – 83;

Старожиловский район – 26 (+1);

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 26 (+1);

Шацкий район – 37;

Шиловский район – 116 (+1).