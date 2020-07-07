О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий можно было бы избежать, если бы родители помнили о простых правилах и соблюдали их.

Комендантский час

В Рязанской области действует комендантский час. Он нужен, в первую очередь, для безопасности детей, чтобы оградить их от причинения любого вреда: физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного.

Комендантский час устанавливается в зависимости от времени года:

– в период с 1 октября по 30 апреля — с 22 часов до 6 часов следующих суток;

– в период с 1 мая по 30 сентября — с 23 часов до 6 часов следующих суток.

Где нельзя находиться ребенку в ночное время суток без сопровождения взрослых?

улицы и бульвары;

рестораны и кафе;

парки и скверы;

детские и спортивные площадки;

лестничные пролеты и подъезды;

вокзалы и общественный транспорт.

На всех перечисленных объектах после 22.00 до 06.00 лиц до 16 лет должны сопровождать взрослые.

Кто может быть сопровождающим:

родители – мать или отец;

опекуны;

доверенное лицо, заверенное нотариальным свидетельством;

лица, организующие мероприятия, на которых находятся дети.

Кто может задерживать детей?

Задерживать детей в местах, где их пребывание не допускается, может сотрудник полиции. В случае обнаружения ребенка без сопровождения родителей или законных представителей полиция устанавливает личность несовершеннолетнего, его адрес проживания, телефон, данные о родителях.

Телефон устанавливается для того, чтобы родителям позвонить. Позвонив, сотрудник органов сначала должен удостовериться, что Вы действительно родитель ребенка. Он может задать ряд вопросов о несовершеннолетнем:

ФИО;

возраст;

дата рождения;

место учебы;

особые приметы.

Затем полицейский проинформирует вас о том, что ребенок нарушил комендантский час. Вам будет предложено забрать подростка. Запишите адрес отделения полиции.

ВАЖНО! Отправляйтесь за ребенком сразу же после звонка. Согласно закону у вас есть 3 часа, чтобы забрать несовершеннолетнего. В противном случае подростка отправят в социально-реабилитационный центр. Эта же мера распространяется на детей, которые отказываются называть адрес проживания. Сюда же относятся случаи, когда родители не реагируют на звонок полицейского.

Если же у вас по какой-либо причине нет возможности самостоятельно забрать ребенка, либо за 3 часа Ввы не успеете доехать до отделения полиции – сразу скажите об этом полицейскому.

Также вам может позвонить и сам ребенок. При задержании у несовершеннолетнего есть право позвонить родителям и оповестить их о случившемся. Такое действие сократит выяснение личности как нарушителя, так и лиц, ответственных за него. Кстати, всегда проверяйте, чтобы у ребенка были деньги на телефоне. Регулярно пополняйте его баланс, чтобы в экстренных случаях он мог без труда с вами связаться.

Какие меря наказания предусмотрены за нарушение «комендантского часа»?

Предупреждение или штраф на родителей (лиц, их заменяющих)

Открытые окна

Помните! Открытое окно может быть смертельно опасным для вашего ребенка!

Весной-летом 2019 года на территории области произошло 9 случаев выпадения детей из окон квартир и с балконов домов. Один ребенок погиб. Остальные дети получили травмы различной степени тяжести. С начала 2020 года выпало 7 детей, 2 погибли.

Как правило, оставшись без присмотра родителей, дети выпадали, опираясь на противомоскитную сетку, которая имеет очень непрочное крепление и не выдерживает веса ребенка.

Родители выпавших из окна детей привлечены к предусмотренной законом ответственности. Но это не вернет погибших и здоровья тем детям, которые пострадали в результате падения с высоты.

Родителям необходимо запомнить несколько правил, которые сохранят жизнь детей:

Не оставляйте маленького ребенка одного. Отодвиньте от окон все, опираясь на что, ребенок может залезть на подоконник. НИКОГДА не рассчитывайте на противомоскитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив – противомоскитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее, как на окно. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко держите его не только за одежду и будьте готовы к его резким движениям.

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних несут их родители и иные законные представители!