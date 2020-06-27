Новые данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.

На субботу, 27 июня, в Рязани и области выявлено 5069 случаев заражения COVID-19, ещё 44 являются условно подтверждёнными.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1996 человек. Вторая по численности возрастная группа – от 18 до 45 лет. В этой возрасте заражены 1668 человек.

Выросло число детей с COVID-19. На данный момент их 477.

В возрасте от 65 до 80 лет болеют 748 человек, 180 заболевших старше 80 лет.