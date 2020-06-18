Новые данные о числе заболевших коронавирусом по районам Рязани

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Администрация Рязани обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 14 часов 18 июня в Рязанской области зарегистрированы 4708 человек с подтверждённым и условно подтвёржденным диагнозом COVID-19. В Рязани заражены 2458 жителей.

Самым «заражённым» районом города продолжает оставаться Московский, где коронавирус выявлен уже у 831 человека. На втором месте по числу заболевших Октябрьский район Рязани – 690 человек. Следом идёт Железнодорожный район – 561 человек, меньше всего случаев COVID-19 в Советском районе, где болеют 376 жителей.