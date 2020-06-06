Новая информация о коронавирусе в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новую информацию о распространении коронавируса.

На 08.30 субботы, 6 июня, в Рязани и области зарегистрировано 3872 случая заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждение в Роспотребнадзор направлено 68 положительных тестов на COVID-19 по результатам первичных исследований.

Сейчас под контролем медиков находятся 1890 человек, контактировавших с заболевшими или подозрительными на заболевание.

– 8621 гражданин его уже прошли, они обследованы и здоровы, – говорится в сообщении оперативной группы.