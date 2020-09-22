Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился к рязанцам из-за ростом заболеваемости коронавирусом. Пост он разместил у себя на страницах в соцсетях.

Глава региона сообщил, что сейчас вместе с семьёй находится в отпуске, но продолжает следить за ситуацией с COVID-19. И он сам, и члены его семьи соблюдают правила безопасности, к этому же губернатор призвал и рязанцев.

Любимов напомнил, что сейчас в Рязани и области действует третий этап снятия ограничений из-за коронавируса. Работают торговые центры, рестораны, театры, школы и детские сады. Многие люди восприняли это как победу над коронавирусом, но это не так.

– Если неделю назад фиксировалось в сутки 31-32 заболевших, а в конце августа – в среднем 25-26, то в последние дни в сутки заболевает до 39 человек. Сотни людей находятся в больницах, есть смерти, медики по-прежнему работают на износ, – написал губернатор.

Николай Любимов призвал рязанцев соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, которые никто в регионе никто не отменял.

Также необходимо соблюдать и требования Роспотребнадзора для различных организаций. Это ведомство губернатор попросил усилить контроль.

– Очень прошу с пониманием отнестись к моей просьбе, беречь своё здоровье и думать об окружающих. Иначе нового введения ограничительных мер не избежать, – написал губернатор.