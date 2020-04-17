Николай Любимов: Определённые ограничительные меры будут продолжены и в мае

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17 апреля, губернатор Николай Любимов провёл прямой эфир с жителями региона.

От жителей Рязанской области поступило множество похожих вопросов, которые касались ужесточения карантинных мер и жалоб на то, что население не соблюдает режим самоизоляции.

Глава региона подчеркнул, что закрыть Рязанскую область не представляется возможным в силу экономических причин. Кроме того пример с Заокским и Коростово наглядно продемонстрировал невозможность таких решений. Возможно, ограничительные меры будут действовать и в мае. Во многом это решение будет завесить от самодисциплины граждан.

Николай Любимов несколько раз за эфир призвал население Рязанской области соблюдать режим самоизоляции.