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Новости РязаниОбщество

Названы самые «заражённые» районы Рязани

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Администрация Рязани сообщила свежие данные о числе заражённых коронавирусом по районам города. Актуальная информация размещена на официальном сайте мэрии. 

По состоянию на 15 часов четверга, 3 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 278 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани живёт 3 тыс 763 заболевших.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. На данный момент там уже зарегистрировано 1213 случаев COVID-19. На втором месте по числу заболевших Октябрьский район Рязани – 1068 человек. 

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В Железнодорожном районе заразились 915 человек. Меньше всего заболевших коронавирусом в Советском районе – 567 человек. 

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