Назначена дата рассмотрения кассационного заявления по делу ректора РГУ

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Во вторник, 14 июля, Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрит жалобу прокуратуры на решение Советского районного суда Рязани по делу ректора РГУ имени Есенина Андрея Минаева. Информация об этом появилась на сайте суда.

Напомним, ранее Андрея Минаева обвиняли в превышении служебных полномочий и мошенничестве, проректора вуза Елену Кирьянову в мошенничестве. По версии следствия, Минаев выписал сотрудникам премии, которые они должны были вернуть, чтобы компенсировать представительские расходы на встречу комиссии из Москвы.

В ноябре 2019 года Советский районный суд Рязани прекратил уголовное дело, назначив его фигурантам денежный штраф. Прокуратура с решением не согласилась и подала апелляцию в Рязанский областной суд, который решение не изменил. После этого надзорный орган обратился во Второй кассационный суд.