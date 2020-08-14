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Новости РязаниОбщество

На трёх улицах Рязани отключат холодную воду

7info

В понедельник, 17 августа, на трёх улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии отмечается, что отключения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе. 

С 9 до 13 часов без холодной воды придётся обходиться жильцам домов №№46, 48 корпус 1, 2, 4, 5, 48А (д/сад №138), 50А (д/сад №147), 50, 52, 54, 56, 52 корпус 1, 2, 54 корпус 1, 2, 3, 56 корпус 1, 50Б на Касимовском шоссе,  домов №№33, 33 корпус 6 на улице Новосёлов и домов №№3, 5, 7 (школа №67) на улице Тимакова.

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