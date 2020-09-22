На нескольких улицах Рязани отключат электричество

В среду, 23 сентября, на нескольких улицах в посёлке Солотча в Рязани отключат электричество. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

По данным пресс-службы городской администрации, причина отключения – работы по опиловке деревьев.

Света не будет с 09.30 до 17.00 в домах с 5 по 15, с 4 по 10 на улице Коммунальной, в доме №2 строение 2 на Монастырской площади, в домах с 1 по 17 на улице Новой, в домах со 2 по 18 на улице Порядок, со 2 по 8 на улице Железнодорожной и в домах с 7 по 15 на улице Почтовой.

Работы производит МУП «РГРЭС».