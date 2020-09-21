На двух рязанских заправках нашли некачественное топливо

На двух заправках в Рязанской области специалисты обнаружили некачественное топливо. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Проверку проводили специалисты Росстандарта. Всего до 30 июня 2021 года они планируют проверить 22 рязанские АЗС. Они отбирают пробы бензина и дизеля, а также проверяют, насколько полно заливают баки на заправках.

На двух АЗС дизельное топливо не соответствует по показателю фильтруемости.

Пока нарушителям вынесли предупреждения, но если нарушения будут выявляться регулярно, им грозят большие штрафы – до полумиллиона рублей.