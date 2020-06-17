Минприроды рассказало, как проводится мониторинг качества воздуха в Рязани

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Министерство природопользования Рязанской области на странице губернатора Николая Любимова ВКонтакте рассказало, как проверяется качество воздуха в Рязани.

В сообщении отмечается, что в городе работает три стационарных поста – в Дашково-Песочне, в Канищеве и рядом с Кремлём. Кроме того, действуют две передвижные лаборатории. Результаты замеров регулярно обрабатываются специалистами, источники загрязнения выявляются и там проводятся надзорные мероприятия.

В то же время, на территории Рязанской области действую предприятия, экологический надзор за которыми осуществляет федеральная служба в сфере природопользования. В Минприроды сообщили, что они пытаются усилить взаимодействие с коллегами.

– Мы стараемся усилить наше взаимодействие для эффективного решения проблем, – говорится в сообщении. – Мы регулярно следим за жалобами рязанцев и прикладываем все усилия, чтобы исправить ситуацию. Сейчас наши специалисты участвуют в разработке современной системы мониторинга качества атмосферного воздуха (рассматриваем ее применение в Рязани) – она позволит оперативно фиксировать выбросы и достоверно устанавливать их источники.