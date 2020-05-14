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Министр рассказал, на какую поддержку могут рассчитывать рязанские предприниматели

7info
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Министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев объяснил, на какие меры поддержки может рассчитывать бизнес. Об этом сообщает ТКР

В соответствие с распоряжением губернатора Рязанской области создан региональный штаб по координации разработки и реализации оперативных мероприятий по удержанию экономической стабильности. В его составе руководители всех профильных ведомств, депутаты, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей. Итогом работы стал план первоочередных мероприятий. В области реализуются два пакета мер поддержки. Они синхронизированы и дополняют федеральный перечень мер поддержки.

В Рязанской области подана 191 заявка по предоставлению беспроцентных кредитов на неотложные нужды, прежде всего, на обеспечение занятости. 90 из них одобрены. Из региональных мер — налоговые льготы для предприятий наиболее пострадавших отраслей экономики. По упрощенной системе ставки снижены до минимального уровня. Ставки по налогу на имущество организаций снижены в 2-3 раза.

Данными налоговыми льготами смогут воспользоваться порядка 15 тысяч предпринимателей. Объем налоговой поддержки составляет 632 млн рублей.  Областной фонд поддержки предпринимательства продолжает предоставлять кредитные каникулы.

Госфонд развития промышленности Рязанской обалсти развернул новую программу льготного кредитования под один процент годовых «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Она рассчитана на проекты , чья продукция помогает в борьбе с заболеваниями. Были продлены  на бесплатной основе разрешения и лицензии 334 субъектов малого и среднего предпринимательства

Отсрочкой по уплате налогов  смогут воспользоваться около 42 тысяч предпринимателей на 2,6 миллиарда рублей.

Телефон горячей линии Экономического информационного центра: 8(800)333-00-64

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