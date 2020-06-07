Дожди с градом: метеопредупреждение объявлено в Рязанской области

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В воскресенье, 7 июня, пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области распространила метеопредупреждение.

По прогнозам синоптиков, на территории региона местами ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. Также метеорологи предупредили о кратковременных дождях и граде в отдельных районах.

– Явления сохранятся до конца суток 7 июня, – говорится в метеопредупреждении.

Будьте внимательны и осторожны!