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Дожди с градом: метеопредупреждение объявлено в Рязанской области

7info
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В воскресенье, 7 июня, пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области распространила метеопредупреждение.

По прогнозам синоптиков, на территории региона местами ожидаются грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. Также метеорологи предупредили о кратковременных дождях и граде в отдельных районах. 

– Явления сохранятся до конца суток 7 июня, – говорится в метеопредупреждении.

Будьте внимательны и осторожны!

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