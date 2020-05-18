Мэрия сообщила новые данные о числе заболевших по районам Рязани

Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о заболеваемости COVID-19. Информация размещена на сайте мэрии.
По состоянию на 13 часов 18 мая в Рязани коронавирус выявлен у 1339 человек. В целом по области заражены и условно заражены 2485 человек.
Самым «заражённым» районом Рязани продолжает оставаться Московский. Здесь болеют 487 человек. На втором месте по числу случаев коронавируса Октябрьский район города, где COVID-19 выявлен у 349 человек. 286 заболевших проживают в Железнодорожном районе, 217 – в Советском.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram