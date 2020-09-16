Мэрия Рязани сообщила новые данные о заражении коронавирусом

Администрация Рязани сообщила новые данные о заражении коронавирусом по районам города. Актуальная информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов среды, 16 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 678 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заразились 3 тыс 976 жителей.

Самым «заражённым» районом Рязани продолжает оставаться Московский. В нём коронавирусом заболели с начала пандемии 1286 человек.

На втором месте по числу заражений Октябрьский район Рязани – 1120 человек. В Железнодорожном районе города заразились в общей сложности 964 человека, в Советском – 606.