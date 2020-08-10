Мэрия Рязани обновила статистику по заболеваемости коронавирусом

Администрация Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Статистическая информация размещена на официальном сайте мэрии.

По состоянию на 15 часов воскресенья, 9 августа, в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 570 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани выявлено 3 тыс 364 заболевших.

Самый «заражённый» район Рязани – Московский. Там коронавирус выявлен у 1102 жителей. В Октябрьском районе зарегистрировано 940 заболевших, в Железнодорожном – 824. Меньше всего заражённых в Советском районе Рязани – 498 человек.