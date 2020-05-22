Мэрия назвала число заражённых в каждом районе Рязани

Пресс-служба администрации Рязани обновила данные о числе заболевших COVID-19 по районам города.
По информации мэрии, на 13 часов 22 мая в Рязанской области зарегистрированы 2865 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани коронавирус выявлен у 1515 жителей.
Самым «заражённым» районом продолжает оставаться Московский. Там выявлено 539 заболевших. Далее по числу заражённых COVID-19 следует Октябрьский – 390, Железнодорожный – 335 и Советский районы – 251.
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