На площади Ленина вновь массово останавливают водителей

Сотрудники полиции продолжают массово останавливать автомобили на площади Ленина в Рязани и в субботу. За их действиями можно следить при помощи вебкамеры.
Напомним, ранее пресс-служба УМВД России по Рязанской области предупреждала о проведении массовых рейдов. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей, незаконную тонировку, фиксировать другие нарушения ПДД.
Вечером в пятницу, 22 мая,полицейские уже работали на площади Ленина в Рязани.
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