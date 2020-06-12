Любимов рассказал, когда начнётся третий этап снятия ограничений

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В четверг, 11 июня, губернатор Николай Любимов провёл в режиме видеоконференции совещание с представителями рязанского бизнеса и кредитных организаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Во время общения глава региона сообщил, что область готовится ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Его начало, ориентировочно, намечено на 18 июня. Затем последует и третий этап.

Снимать ограничения из-за COVID-19 станет возможным, если в Рязани и области будут достигнуты показатели, рекомендованные Роспотребнадзором. Пока Любимов отметил, что число заболевших коронавирусом в регионе плавно снижается.

О том, какие послабления ожидаются на втором этапе, РИА «7 новостей» уже сообщало.

Губернатор отметил, что все остальные ограничения пока сохранятся. В том числе, самоизоляция для людей старше 65 лет и групп риска. Необходимо будет соблюдать социальное дистанцирование и при возможности удалённый режим работы.

– Неизменным остаётся главный приоритет – безопасность людей, – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что развитие ситуации зависит не только от действий власти, но и от ответственности самих граждан. По словам губернатора, в рязани смотрят на другие регионы и не хотят повторять ситуацию, когда ограничения сняли рано, а затем их пришлось вводить вновь.

– Мы планируем, что при благополучном развитии ситуации с коронавирусом 3 этап снятия ограничений можно будет начать в конце июня этого года, – приводит слова главы региона пресс-служба правительства. – А это значит, что откроются парки и скверы, пляжи, заработают летние оздоровительные лагеря для детей. Можно будет сходить в музей, на премьеру в театр, посидеть в кафе. Детские сады будут открываться тоже только на 3 этапе снятия ограничений.