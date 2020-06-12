Пятница, 12 июня, 2020
23.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Любимов рассказал, когда начнётся третий этап снятия ограничений

7info
-

В четверг, 11 июня, губернатор Николай Любимов провёл в режиме видеоконференции совещание с представителями рязанского бизнеса и кредитных организаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Во время общения глава региона сообщил, что область готовится ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Его начало, ориентировочно, намечено на 18 июня. Затем последует и третий этап.

Снимать ограничения из-за COVID-19 станет возможным, если в Рязани и области будут достигнуты показатели, рекомендованные Роспотребнадзором. Пока Любимов отметил, что число заболевших коронавирусом в регионе плавно снижается. 

О том, какие послабления ожидаются на втором этапе, РИА «7 новостей» уже сообщало. 

Губернатор отметил, что все остальные ограничения пока сохранятся. В том числе, самоизоляция для людей старше 65 лет и групп риска. Необходимо будет соблюдать социальное дистанцирование и при возможности удалённый режим работы. 

– Неизменным остаётся главный приоритет – безопасность людей, – подчеркнул губернатор. 

Он отметил, что развитие ситуации зависит не только от действий власти, но и от ответственности самих граждан. По словам губернатора, в рязани смотрят на другие регионы и не хотят повторять ситуацию, когда ограничения сняли рано, а затем их пришлось вводить вновь. 

– Мы планируем, что при благополучном развитии ситуации с коронавирусом 3 этап снятия ограничений можно будет начать в конце июня этого года, – приводит слова главы региона пресс-служба правительства. – А это значит, что откроются парки и скверы, пляжи, заработают летние оздоровительные лагеря для детей. Можно будет сходить в музей, на премьеру в театр, посидеть в кафе. Детские сады будут открываться тоже только на 3 этапе снятия ограничений.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Стало известно число заражённых коронавирусом в каждом районе Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заражённых коронавирусом в каждом районе города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.
Узнать больше

Любимов рассказал, когда начнётся третий этап снятия ограничений

Власть
В четверг, 11 июня, губернатор Николай Любимов провёл в режиме видеоконференции совещание с представителями рязанского бизнеса и кредитных организаций. Об этом сообщила...
Узнать больше

Юлия Рокотянская: Наша страна – дом для многих разных народов

Власть
Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем России. Дорогие рязанцы!
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Губернатор Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

Новости Рязани
Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Рязанской области ориентировочно начнётся с 18 июня. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил губернатор Николай Любимов.
Узнать больше

Руководители ТЦ Рязани написали открытое письмо губернатору Николаю Любимову

Новости Рязани
Руководители торговых центров Рязани написали открытое письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Текст обращения поступил в редакцию РИА «7 новостей».
Узнать больше

Программа празднования Дня России в Рязани

Новости Рязани
Из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут в режиме онлайн. Все желающие смогут принять в них участие, не выходя...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как плавно выйти из самоизоляции владельцам собак

Акценты
За время самоизоляции собаки привыкли к постоянному нахождению с хозяевами рядом, и резкое изменение этого обстоятельства после снятия ограничительных мер в связи...
Узнать больше

Для чего школьникам участвовать в олимпиадах?

Акценты
Журналист проекта «МедиаКВН» Василенко Анастасия поделилась опытом участия в финале олимпиады Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.  В процессе подготовки к олимпиаде Анастасии помогали...
Узнать больше

Как спасти огород от жары

Акценты
Садоводам и огородникам в этом сезоне не позавидуешь – то за день выпадает месячная норма осадков и смывает грядки, то на смену...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+