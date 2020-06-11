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Губернатор Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений

7info
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Второй этап снятия ограничений из-за коронавируса в Рязанской области ориентировочно начнётся с 18 июня. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил губернатор Николай Любимов. 

– На сегодня ситуация с распространением СOVID-19 у нас относительно стабилизировалась, – написал Любимов.

Глава региона сообщил, что сейчас по его его поручению готовится текст распоряжения, смягчающего ограничения из-за коронавируса.

На втором этапе смогут начать работу магазины, торговая площадь которых не превышает 800 квадратных метров (сейчас 400 кв м). Кроме того, откроются спортклубы, фитнес-центры и другие объекты. Их загруженность не должна будет превышать 25% от возможной. Смогут начать тренировки спортивные команды.

Можно будет начать проводить конференции и выставки, в парикмахерских смогут обслуживаться несколько клиентов, но на каждого должно будет быть не менее 10 квадратных метров площади.

Откроются летние площадки кафе и ресторанов. При условии, что они будут соблюдать все необходимые санитарно-эпидемические правила. 

Вновь начнут работы гостиницы. Они будут загружены не более чем на 50%. Откроются санатории, в том числе и детские. Там загрузка будет меньше – до 30%. Также всем проживающим придётся сдать тест на коронавирус. 

Откроются логопедические центры и учреждения дополнительного образования. Там возможно будет проводить очные занятия. 

Поликлиники, которые перешли в режим планового приема пациентов, смогут вести и плановые обследования; начнут функционировать дневные стационары, а также отделения восстановительного лечения.

Можно будет проводить церемонии бракосочетания в загсах, но с определённым количеством гостей.

Губернатор подчеркнул, что все остальные ограничения пока сохранятся.

– Друзья, мы уже многое выдержали и пережили. Есть положительная тенденция. Надо дотерпеть, и я не сомневаюсь, что мы сможем победить эту очень опасную инфекцию! – написал Николай Любимов. 

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