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Новости РязаниОбщество

Коронавирусом заражены 236 рязанцев старше 80 лет

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о возрасте заболевших коронавирусом. 

По состоянию на 11 часов пятницы, 31 июля, в Рязани и области с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано 6 тыс 323 человека. 

Больше всего заболевших – 2 тыс 531 – в возрастной группе от 46 до 64 лет. В возрастной группе от 18 до 45 лет болеют 1994 человека, в возрасте от 65 до 80 лет – 989 человек. 

Кроме того, коронавирус выявлен у 545 рязанцев в возрасте от 0 до 18 лет. А 236 заражённых COVID-19 старше 80 лет.

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