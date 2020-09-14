Коронавирус в Рязанской области выявлен у 611 детей

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о возрасте заболевших коронавирусом.

На 11 часов понедельника, 14 сентября, в Рязанской области выявлено 7 тыс 584 случая COVID-19. Ещё 30 человек считаются условно заражёнными.

Самая многочисленная возрастная группа заражённых – от 46 до 64 лет. Таких 3041 человек.

Детей до 18 лет заболело 611 человек. В возрасте от 18 до 45 лет – 2429, от 65 до 80 лет – 1211.

Старше 80 лет – 292 пациента с коронавирусом. По правилам, таких людей обязательно госпитализируют в больницы.