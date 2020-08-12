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Команда МХК «Рязань» переименована в «Рязань-ВДВ»

7info

В среду, 12 августа, в музее истории Воздушно-десантных войск прошло торжественное подписание соглашения о переименовании команды молодёжной хоккейной лиги «Рязань» в «Рязань-ВДВ».

Рязань издавна называют столицей ВДВ. Ведь знаменитое на всю страну училище является одним из символов города. После возведения крытой ледовой арены «Десант» Федерация хоккея Рязанской области сделала все возможное, чтобы и там работали тренеры с детскими и молодежными командами. Огромное количество курсантов, офицеров и их детей занимаются хоккеем. Благодаря долгосрочному тесному сотрудничеству федерации хоккея и руководства училища, команды РВВДКУ участвуют в пяти турнирах: в двух дивизионах Ночной Хоккейной Лиги, Чемпионате области, Чемпионате Воздушно-десантных войск и Чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации.

Перед хоккеистами выступил Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что «по инициативе Президента федерации хоккея Рязанской области Олега Смирнова, а также при поддержке министра обороны РФ Сергея Шойгу, было принято очень важное решение о переименовании команды». Губернатор региона пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и добиваться высоких результатов в этом непростом виде спорта.

Временно исполняющий обязанности Командующего Воздушно-десантными войсками, генерал-майор Анатолий Концевой вручил команде флаг ВДВ, пожелав хоккеистам гордо нести знамя и иметь его при себе на всех играх и тренировках.

В торжественной обстановке Анатолий Концевой и Олег Смирнов подписали соглашение о присвоении хоккейной команде названия «Рязань-ВДВ».

Президент федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов отметил, что хоккей в регионе развивается стремительными шагами. «Мы делаем все для того, чтобы как можно больше рязанских спортсменов выступали за наши клубы: как в молодежном, так и во взрослом составе. Уверен, новоиспеченная команда «Рязань-ВДВ» сейчас находится в отличной форме и покажет в предстоящем сезоне отличный результат».

Олег Смирнов вручил именные подарочные хоккейные свитера Губернатору Рязанской области Николаю Любимову, Врио Командующего ВДВ, генерал-майору Анатолию Концевому и министру физической культуры и спорта Рязанской области Владиславу Фролову.

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