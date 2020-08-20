Касимовцам рассказали об опасных подарках детям

Сотрудники Госавтоинспекции Касимовского района провели профилактическую беседу с родителями о том, что мотоподарок детям в раннем возрасте представляет наибольшую опасность. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Госавтоинспекция напоминает, что, в соответствии с Правилами дорожного движения, мопедом разрешено управлять тем, кому исполнилось 16 лет. При этом необходимо пройти обучение в автошколе и получить в ГИБДД водительское удостоверение категории «М». Как показывает практика, взрослые нередко пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку мопеда или скутера для ребенка, не осознавая, что последствия от такого подарка могут быть самыми печальными.

За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность — штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

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Если же ребенку нет 16 лет, то за него отвечают его законные представители — родители или опекуны. В данном случае именно они будут подлежать административной ответственности.

Водители велосипедов, в свою очередь, должны помнить, что, согласно ПДД, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осуществляться по правому краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет Правила выезд на дорогу запрещают. Они могут ездить на велосипеде, двигаясь только по тротуару либо в пределах пешеходных зон. Пересекать дорогу по пешеходному переходу следует, спешившись с велосипеда. Если велосипедист движется по проезжей части, то он также обязан соблюдать требования сигналов светофора и знаков приоритета.