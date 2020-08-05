Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители пляжного отдыха наслаждаются солнцем и морем, дачники начинают собирать урожай. И сразу же создавать задел на будущий год, ведь неправильно или небрежно собранный урожай в этом сезоне может плачевно отразиться на урожае в следующем году. Итак, о чём же стоит не забыть в саду и в огороде в августе.

В саду

В августе яблони и груши гнутся под тяжестью плодов. Чтобы ветки не поломались под их весом, поставьте под них подпорки.

Есть фрукты созрели, нужно оборвать их все до одного. Если вы не делаете заготовки, и так много яблок и груш вам не нужны, раздайте их родным и знакомым. Как бы это ужасно не прозвучало, лучше даже выбросить плоды, чем оставить их загнивать на ветках. Упавшие фрукты тоже необходимо собрать с земли, чтобы в них не завелись вредители.

Вишни, черешни и абрикосы в августе плодоносить заканчивают. Значит, пора прищипнуть молодые побеги и обработать деревья от клястероспориоза, монилиоза, коккомикоза. Сухие, сломанные, поражённые вредителями и инфекциями ветки и побеги тоже нужно удалить.

Малина в августе тоже обычно не балует урожаем. Но зато к этому времени в ягоднике появляется много молодых побегов. Поэтому все старые нужно вырезать под корень. Молодняк тоже можно подрезать на 15-20 см, чтобы росли боковые побеги. После обрезки обработайте малинник от вредителей и болезней и внести удобрение.

Кусты смородины и крыжовника тоже нуждаются в стрижке, иначе в следующем году урожай вас не порадует. Верхушки побегов нужно подрезать, старые ветки удалить, а сами кусты обработать от болезней и вредителей и подкормить.

Август – самое время для высадки клубники. Если рассаживать кусты вы не планируете, просто удалите ненужные усы, больные листья и обработайте клубнику от болезней и вредителей.

В огороде

Если вы ещё не убрали чеснок, самое время этим заняться. А чтобы пустые грядки не удручали вас своим видом, на это место можно высадить листовой салат, рукколу, кинзу, петрушку, укроп, дайкон.

Лук тоже пора убирать. Но прежде, чем его выкапывать, опытные огородники советуют связать ботву узлом, чтобы питательные вещества из неё уходили в луковицу.

С той же целью – чтобы напитать плоды – у томатов в начале августа можно обрезать верхушки.

Огурцы обычно радуют нас урожаем до конца августа. Но для этого их нужно ещё раз обработать от грибковых заболеваний и подкормить.

В цветнике

Огородники порой завидуют тем, чьи участки украшают не грядки с овощами, а разноцветные клумбы. Но, поверьте, и цветоводам в августе хватит работы.

Если у вас растут хосты, астильбы, пионы, лилии, пора начинать деление.

В начале месяца сеют гвоздики, анютины глазки и другие двухлетки.

В августе уже можно собирать семена однолетних цветов.

В конце августа пора пересаживать пионы.

Со второй половины августа прекращайте подкормку цветов – это может снизить их морозоустойчивость. А вот обработать цветы от вредителей – самое время.

Берегите себя и свой урожай!