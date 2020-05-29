Какие ограничения отменят в Рязанской области с 1 июня

На странице губернатора Рязанской области Николая Любимова появился список ограничений, которые в регионе будут отменены с 1 июня.
Напомним, сегодня Любимов сообщил, что регион получил разрешение от Роспотребнадзора на первый этап снятия ограничений из-за коронавируса.
– Друзья! Ситуация с распространением СOVID-19 в регионе стабилизировалась. Наметилось медленное, но улучшение, – написал глава региона на своей странице.
Также губернатор сообщил, что открывать детские сады пока не будут. Это будет возможно только на третьем этапе снятия ограничений.
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