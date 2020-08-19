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Как победить бедность: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ представила пять социальных законов

7info

На пресс-конференции в Рязани СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ презентовала экспертный доклад лидера партии Сергея Миронова «Борьба с бедностью: когда победим?» и региональный проект ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ.

На вопросы журналистов ответили Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы Сергей Пупков, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Рязанской городской Думе Александр Кривов и член Общественной палаты Рязанской области, профессор кафедры психиатрии РязГМУ имени академика И. П. Павлова Алексей Меринов.

Как рассказал Александр Кривов, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает необходимым ввести государственный контроль цен на товары первой необходимости, принять прогрессивную шкалу налогообложения и освободить от НДФЛ граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Предлагается увеличить размер потребительской корзины до 31087 руб. и прожиточный минимум до 24260 руб., снизить пенсионный возраст и заморозить пенсионную реформу. По мнению партии, эти инициативы помогут преодолеть бедность и повысить качество жизни граждан.

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Сергей Пупков сообщил, что в развитие федеральной программы команда регионального отделения разработала собственный пакет мер и считает актуальным подготовку и внесение в Рязанскую областную Думу пяти социальных законопроектов.

– СПРАВЕДЛИВАЯ Россия является парламентской партией и имеет своих представителей на всех уровнях власти. Многие думают, что законы принимаются только в Государственной Думе, но это не так, – подчеркнул Сергей Пупков.

Подробнее проект ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ представил член Общественной палаты Рязанской области Алексей Меринов. Он рассказал, что в основу легли наработки Сергея Пупкова в качестве депутата и Председателя Комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы, предложения экспертов и общественности региона, а также пятилетний опыт работы Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Рязанской области.

– Проблема низкого качества жизни касается большинства регионов и Рязанская область – не исключение. За время работы в Общественной палате я хорошо изучил все эти вопросы, и сегодня готов представить программу ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ, в разработке которых я принял непосредственное участие.

Кратко предложения такие: принять на региональном уровне законы о возврате всем людям предпенсионного и пенсионного возраста 50% коммунальных платежей, об ограничении доли расходов на коммуналку в 15% от бюджета любой семьи, о финансировании наказов избирателей. Также предлагаем отменить транспортный налог и обеспечить комплексное освоение территорий, чтобы во всех районах новой застройки сразу строили сады, больницы и школы, – сообщил Алексей Меринов.

Сергей Пупков пояснил, что все законы разрабатывались, исходя из большого опыта социальной работы партии, а их принятие внесёт существенный вклад в улучшение ситуации в регионе.

– Сейчас мы выносим данные законопроекты на общественное обсуждение. Наша цель – довести законопроекты до рассмотрения в Рязанской областной думе уже в этом году. Если граждане не могут достучаться со своими проблемами до органов исполнительной власти, то у них будет инструмент в лице депутатов регионального парламента, – отметил Сергей Пупков.

Более подробно с каждым из ПЯТИ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ можно ознакомиться на сайте 5zakonov.ru.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области».

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