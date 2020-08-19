Как победить бедность: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ представила пять социальных законов

На пресс-конференции в Рязани СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ презентовала экспертный доклад лидера партии Сергея Миронова «Борьба с бедностью: когда победим?» и региональный проект ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ.
На вопросы журналистов ответили Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы Сергей Пупков, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Рязанской городской Думе Александр Кривов и член Общественной палаты Рязанской области, профессор кафедры психиатрии РязГМУ имени академика И. П. Павлова Алексей Меринов.
Как рассказал Александр Кривов, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает необходимым ввести государственный контроль цен на товары первой необходимости, принять прогрессивную шкалу налогообложения и освободить от НДФЛ граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Предлагается увеличить размер потребительской корзины до 31087 руб. и прожиточный минимум до 24260 руб., снизить пенсионный возраст и заморозить пенсионную реформу. По мнению партии, эти инициативы помогут преодолеть бедность и повысить качество жизни граждан.
Сергей Пупков сообщил, что в развитие федеральной программы команда регионального отделения разработала собственный пакет мер и считает актуальным подготовку и внесение в Рязанскую областную Думу пяти социальных законопроектов.
Подробнее проект ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ представил член Общественной палаты Рязанской области Алексей Меринов. Он рассказал, что в основу легли наработки Сергея Пупкова в качестве депутата и Председателя Комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы, предложения экспертов и общественности региона, а также пятилетний опыт работы Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Рязанской области.
Сергей Пупков пояснил, что все законы разрабатывались, исходя из большого опыта социальной работы партии, а их принятие внесёт существенный вклад в улучшение ситуации в регионе.
Более подробно с каждым из ПЯТИ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ можно ознакомиться на сайте 5zakonov.ru.
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рязанской области».