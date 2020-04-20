Как будем отдыхать на майские праздники

Находясь на самоизоляции, не трудно запутаться в рабочих и выходных днях. Между тем, уже совсем скоро – майские праздники. И выходные на них будут самыми длинными в году. Об этом сообщает РИА Новости.
В России выходные дни будут с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая. В целом – восемь выходных дней за первую декаду мая.
Праздничные дни – 1 и 9 мая. Первый день месяца – пятница. Затем отдыхаем субботу и воскресенье, а 4 и 5 мая стали выходными, благодаря переносу нерабочих дней с 4 и 5 января. Далее – День Победы приходится на выходной, поэтому нерабочий день переносится на 11 мая.
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