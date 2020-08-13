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Новости РязаниВласть

Избран глава администрации Милославского района

7info
Михаил Ромодин, фото издательства «Пресса»

В четверг, 13 августа, на заседании районной думы был избран глава администрации Милославского района Рязанской области. Им стал Михаил Ромодин. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Выбирали из двух кандидатов, получивших по итогам конкурса наивысший рейтинг. Кроме Ромодина, на пост претендовал также Сергей Винокуров. По итогам голосования было принято решение с 14 августа заключить контракт на 5 лет с Михаилом Ромодиным. 

С назначением его поздравила присутствовавшая на заседании думы министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.

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