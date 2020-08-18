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Избирком вернул в списки на выборы в Рязанскую облдуму двух судимых кандидатов

7info

Во вторник, 18 августа, на очередном заседании, Рязанский областной избирком вернул в списки двух судимых кандидатов. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Сиворин и Ларчин идут на выборы в Рязанскую областную Думу в списке партии «За Правду». Так как они не указали информацию о судимостях, избирком исключил их из числа кандидатов. 

После этого Сиворин и Ларчин внесли изменения в свои документы. По требованию Рязанского областного суда вопрос об их внесении в списки был рассмотрен повторно. Сегодня оба зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты. 

Напомним, выборы в Рязанскую областную Думу пройдут 13 сентября. 

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