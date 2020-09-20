ХК «Рязань» сыграет с питерскими командами

Ближайшие два матча регулярного чемпионата ХК «Рязань» проведёт на домашнем льду. 22 и 24 сентября «бело-синие» сыграют против «Динамо СПб» и «СКА-Невы». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Первый соперник домашней серии – «Динамо СПб» на текущий момент является соседом ХК «Рязань» по турнирной таблице. Команда провела три игры, в которых набрала четыре очка, забросила семь и пропустила шесть шайб, и расположилась на пятнадцатом месте таблицы.

Игра ХК «Рязань» против «Динамо СПб» начнется 22 сентября в 19:00.

Далее подопечные Сергея Решетникова примут вторую команду из Санкт-Петербурга – «СКА-Неву». У этого коллектива дела пока что идут чуть хуже: одно очко в трех встречах, восемь пропущенных шайб против пяти заброшенных и двадцать третье место в турнирной таблице.

Со «СКА-Невой» рязанская дружина сыграет 24 сентября в 19:00.