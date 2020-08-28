Госавтоинспекция проведёт масштабные рейды в Рязани

В пятницу, 28 августа, а также в ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязани и области масштабные рейдовые мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Рейды будут направлены, в первую очередь, на выявление нетрезвых водителей. Во время них сотрудники полиции массово останавливают машины на улицах Рязани.

В Госавтоинспекции напомнили, что нетрезвая езда за рулём наказывается штрафом и лишением прав. Если человек сядет за руль пьяным повторно, на него могут завести уже уголовное дело. В этом случае водителю грозит до 2 лет лишения свободы.