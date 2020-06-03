ГИБДД проводит в Рязанской области рейд по тонировке

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В среду, 3 июня, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязани и области рейд по тонировке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД будут составлять на нарушителей протоколы, после чего предложат убрать тонировку на месте. Если человек это не сделает, ему выдадут требование прекратить административное правонарушение. Если же и это требование будет проигнорировано, в следующий раз на водителя составят уже другой протокол. При этом суд может назначить нарушителю в качестве наказания арест.

– Полицейские будут ходатайствовать в суде о назначении подобным нарушителям максимально строгих мер наказания, вплоть до административного ареста, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.