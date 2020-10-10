Рязанская фигуристка Александра Трусова заняла 3 место в короткой программе на чемпионате России 2020

16-летняя фигуристка Александра Трусова приняла участие в чемпионате России 2020. Уроженка Рязани выступила в короткой программе с результатом и заняла 3 место.

В этом сезоне Александру Трусову тренирует Евгений Плющенко.

До этого фигуристка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Находясь в её тренерском штабе рязанка, в свои юные годы, стала бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России и двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

А также дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница четверного тулупа и лутца.

В 2020 году она первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной флип. Это случилось в декабре прошлого года в финале Гран-при в Турине.