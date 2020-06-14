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Ещё 57 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

– С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 4458 человек, – говорится в сообщении оперативной группы.

Ещё 49 человек считаются условно заражёнными. Их первый тест на коронавирус оказался положительным, анализы направлены на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора. С учётом этих людей под контролем медиков из-за коронавируса находятся 4507 человек.