Ещё 55 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

Положительные тесты 55 рязанцев на коронавирус находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора. Об этом сообщила оперативная группа ркгионального правительства.
Напомним, за минувшие сутки в Рязани и области выявлено 98 новых случаев COVID-19.
– С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1021 человека, – говорится в сообщении оперативной группы.
С учётом условно заражённых под контролем врачей в регионе находятся 1076 человек.
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