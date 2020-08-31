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Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений

7info

В понедельник, 31 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

Среди основных вопросов – благоустройство и уборка городских территорий, реализация национальных проектов, подготовка общеобразовательных и дошкольных учреждений к новому учебному году, вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В городе продолжается реализация национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Работы по благоустройству ведутся на четырех общественных пространствах, а также на восьми дворовых территориях. Ответственные структурные подразделения по поручению главы администрации осуществляют ежедневный контроль на объектах.

Завершены работы по ремонту дорожного полотна на улицах Забайкальская, Щедрина и Высоковольтная. Комиссия, в которую вошли сотрудники управления благоустройства, представители депутатского корпуса и общественности, осуществила приемку работ. Выявленные недочеты будут устранены подрядчиком.

Продолжается подготовка к отопительному сезону. На данный момент опрессовано более 85 процентов жилого фонда и практически 100 процентов объектов социальной сферы. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства проводит ежедневный мониторинг получения паспортов готовности управляющими компаниями.

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