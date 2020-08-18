Елена Сорокина: Недобросовестные подрядчики нам не нужны

Во вторник, 18 августа глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила, как идёт ремонт дворов домов №8 и №8 корпус 1 на улице Великанова. Об этом сообщает сайт мэрии.
Работы должны быть проведены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На данный момент во дворе идёт укладка асфальта на проезжей части, устанавливаются бордюры, ремонтируются тротуары, рабочие убрали старые деревья. Эти работы идут по графику.
В то же время благоустройство междворового проезда идёт с большой задержкой – к работам только приступили. В сообщении пресс-службы администрации Рязани отмечается, что договор с подрядчиком будет расторгнут, доделывать будет уже другая организация.
Мэр Рязани отметила, что сотрудничать город будет только с теми подрядчиками, которые придерживаются именно такого подхода к делу.
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