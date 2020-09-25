Елена Митина рассказала, когда в Рязани начнёт работу новый детский сад

В пятницу, 25 сентября, в преддверии Дня воспитателя и работников дошкольного образования в Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» прошёл IV Всероссийский День приема родителей дошкольников. Мероприятие было организовано совместно с Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов.

На вопросы родителей дошкольников ответили депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Во время приема, были затронуты темы, связанные с получением логопедической помощи в детском саде, приобретением средств индивидуальной защиты для родителей воспитанников детских садов.

Кроме этого, был задан вопрос о планах на продолжение строительства пристроек к детским садам для детей до трех лет.

Стоит отметить, что с сентября текущего года начат прием детей раннего возраста в пять пристроек в городе Рязани (всего 400 мест).

В ближайшее время начнется строительство пристроек к детским садам №№7, 10, 76, 99, 110, 131, 149 на 540 мест. Кроме этого, в 2021 году будут построены ещё 3 пристройки к детским садам и 2 здания отдельно стоящих яслей.

– В общей сложности за счет строительства будут созданы 940 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, – отметила Елена Митина.

Жительницы ДПР-7 поинтересовались, когда будет завершено строительство нового детского сада в их микрорайоне.

Новое дошкольное учреждение возводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость выполняемых работ 185 млн. руб.

На первом этаже разместятся группа ясельного младшего возраста, медицинский блок, пищеблок. На втором – группа для детей среднего возраста, изостудия, кружковой зал, зал для музыкальных занятий, зимний сад. На третьем этаже будет группа старшего возраста, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, сенсорная комната.

– Планируется, что новый детский сад должен начать работу с января 2021 года, – рассказала Елена Митина.

В свою очередь, родители детей, посещающих детский сад №125, пришли на приём со словами благодарности. В этом году к их саду была построена пристройка, отремонтирована кухня и благоустроена прилегающая территория.

– Мы очень рады произошедшим изменениям, а дети в восторге от новых веранд и прогулочных зон, – отметили родители.

По всем вопросам заявителям были даны исчерпывающие разъяснения.