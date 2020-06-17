«Единая Россия» предложила установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ

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В среду, 17 июня, депутат Госдумы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Елена Митина и министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина приняли участие в селекторном совещании на тему соблюдения прав учителей и обучающихся в период пандемии.

В ходе совещания было предложено установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной оплаты. Стоит отметить, что примеры таких решений уже есть в отдельных регионах.

– Во время пандемии коронавируса и перехода на дистанционное обучение возросла нагрузка на педагогов. Сроки сдачи ЕГЭ были перенесены на тот период, когда педагоги уходят или уже находятся в отпуске, что приведет к разделению отпуска на части, – отметила Елена Митина. – В связи с этим, считаю выделение дополнительных средств на оплату труда педагогов, задействованных в организации единого государственного экзамена, актуальной и необходимой.

Участники совещания предложили направить на эти цели неиспользованные ресурсы, в том числе и средства на оплату труда учителей при организации и проведении ОГЭ из-за его отмены в этом году.

Из-за пандемии коронавируса сдача ЕГЭ в этом году пройдет в условиях повышенных требований к безопасности. Участники совещания заявили о необходимости организовать контроль за соблюдением прав учеников и учителей и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности. Необходимо оснастить все пункты сдачи экзаменов санитайзерами, измерителями температуры, расчертить зоны доступа.

Также был поднят вопрос доступности и стоимости высокоскоростного интернета для педагогов и учащихся во время дистанционного обучения.