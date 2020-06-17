«Единая Россия» предложила установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ

В среду, 17 июня, депутат Госдумы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Елена Митина и министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина приняли участие в селекторном совещании на тему соблюдения прав учителей и обучающихся в период пандемии.
В ходе совещания было предложено установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной оплаты. Стоит отметить, что примеры таких решений уже есть в отдельных регионах.
Участники совещания предложили направить на эти цели неиспользованные ресурсы, в том числе и средства на оплату труда учителей при организации и проведении ОГЭ из-за его отмены в этом году.
Из-за пандемии коронавируса сдача ЕГЭ в этом году пройдет в условиях повышенных требований к безопасности. Участники совещания заявили о необходимости организовать контроль за соблюдением прав учеников и учителей и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности. Необходимо оснастить все пункты сдачи экзаменов санитайзерами, измерителями температуры, расчертить зоны доступа.
Также был поднят вопрос доступности и стоимости высокоскоростного интернета для педагогов и учащихся во время дистанционного обучения.
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